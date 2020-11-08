Орзул прокомментировала скандальное видео с участием Дзюбы

Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировала интимное видео с участием форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Напомним, Орзул ранее рассказывала, что ее называли любовницей игрока.

«А я причем здесь? Я не общаюсь с этим человеком. Ко мне это никакого отношения не имеет. Я без понятия. Это смешно просто. Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком», — передает слова Орзул «Подъем».



Ранее Сергей Семак отреагировал на скандальное видео с Дзюбой.