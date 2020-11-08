Орзул прокомментировала скандальное видео с участием Дзюбы
Андрей Черников
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Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировала интимное видео с участием форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
Напомним, Орзул ранее рассказывала, что ее называли любовницей игрока.
«А я причем здесь? Я не общаюсь с этим человеком. Ко мне это никакого отношения не имеет. Я без понятия. Это смешно просто. Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком», — передает слова Орзул «Подъем».
Ранее Сергей Семак отреагировал на скандальное видео с Дзюбой.