Дзюба поклонился болельщикам после матча с «Краснодаром»

Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче Российской премьер-лиги (3:1).

Стоит отметить, что болельщики весь матч освистывали форварда команды Артема Дзюбу. Данная реакция вызвана тем, что в интернете появилось фото интимного характера, на котором присутствует футболист.

После матча Дзюба похлопал и поклонился центральным трибунам, но не стал идти к виражу, где сидят наиболее активные фанаты.



Ранее Боярский эмоционально высказался на тему скандала вокруг Дзюбы.