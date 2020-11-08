Дзюба поклонился болельщикам после матча с «Краснодаром»
Андрей Черников
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Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче Российской премьер-лиги (3:1).
Стоит отметить, что болельщики весь матч освистывали форварда команды Артема Дзюбу. Данная реакция вызвана тем, что в интернете появилось фото интимного характера, на котором присутствует футболист.
После матча Дзюба похлопал и поклонился центральным трибунам, но не стал идти к виражу, где сидят наиболее активные фанаты.
Ранее Боярский эмоционально высказался на тему скандала вокруг Дзюбы.