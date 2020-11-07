Экс-футболист «Зенита» заявил, что клуб находится в тупике развития
Андрей Черников
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Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Куртиян заявил, что клуб с берегов Невы находится в тупике своего развития, передает РИА «Новости».
«Команда в ступоре, в тупике своего развития. Не понимаю, куда она идет. Как они хотят обыгрывать соперников в Европе? Очень много вопросов», — сказал Куртинян.
Напомним, 4 ноября сине-бело-голубые сыграли вничью с римским «Лацио» в матче Лиги чемпионов (1:1).
Ранее Дмитрий Губерниев назвал «Зенит» клубом для «внутреннего пользования».