Экс-футболист «Зенита» заявил, что клуб находится в тупике развития

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Куртиян заявил, что клуб с берегов Невы находится в тупике своего развития, передает РИА «Новости».

«Команда в ступоре, в тупике своего развития. Не понимаю, куда она идет. Как они хотят обыгрывать соперников в Европе? Очень много вопросов», — сказал Куртинян.

Напомним, 4 ноября сине-бело-голубые сыграли вничью с римским «Лацио» в матче Лиги чемпионов (1:1).



Ранее Дмитрий Губерниев назвал «Зенит» клубом для «внутреннего пользования».