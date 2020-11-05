Спортивный директор клуба РПЛ заразился коронавирусом

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков заразился коронавирусом, передает Telegram-канал журналиста Ивана Карпова.

По словам спортивного директора «Тамбова», чувствует он себя нормально и лечится дома. Худяков рассказывает, что в конце октября у него поднялась температура в Москве и после возвращения в Саранск, был сдан тест на коронавирус, который дал положительный результат.

«Поражено 25% легких. Но нюх я не терял, только пару дней была температура и все – в остальном болезнь протекает бессимптомно», — сказал он.

Напомним, что после 13 туров Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА (28). На втором месте — петербургский «Зенит» (27). Третье место — московский «Спартак» (27). «Тамбов» имеет 12 очков и идет на 12 месте.

Ранее сообщалось, что игрок «Тамбова» Тетрашвили не принес извинения Шиманьскому за грубый фол.