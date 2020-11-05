Аршавин отреагировал на слухи о конфликте между Дзюбой и Семаком

Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин отреагировал на слухи о конфликте между игроком петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой и тренером Сергеем Семаком, передает Sport24.

«У меня информации о конфликте нет. Поэтому и комментировать нечего», — сказал Аршавин.

Напомним, в составе сине-бело-голубых Аршавин трижды становился чемпионом России.



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