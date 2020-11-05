Слуцкая высказалась о контрактной системе в фигурном катании
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о контрактной системе в фигурном катании.
«Смысл привязывать спортсмена к тренеру, если между ними есть недопонимание? Тренировочный процесс в таком состоянии невозможен», — сказала Слуцкая в эфире «Радио Маяк».
Напомним, сейчас широко обсуждают возможность введения контрактов в данном виде спорта.
Ранее Слуцкая обвинила команду Евгения Плющенко в войне против Этери Тутберидзе.