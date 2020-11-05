Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о контрактной системе в фигурном катании.



«Смысл привязывать спортсмена к тренеру, если между ними есть недопонимание? Тренировочный процесс в таком состоянии невозможен», — сказала Слуцкая в эфире «Радио Маяк».



Напомним, сейчас широко обсуждают возможность введения контрактов в данном виде спорта.

Ранее Слуцкая обвинила команду Евгения Плющенко в войне против Этери Тутберидзе.