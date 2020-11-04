Рамос забил сотый мяч за «Реал»

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл миланский «Интер»..

Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 3:2.

На 33-й минуте игры капитан и защитник «Реала» Серхио Рамос забил второй мяч своей команды в матче. Этот мяч стал для Рамоса сотым за мадридский клуб, сообщает B/R Football в Twitter.

Отметим, что 55 мячей из ста Рамос забил головой.

В следующем туре «Реал» встретится с «Интером» на выезде.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур

«Реал» (Мадрид, Испания) — «Интер» (Милан, Италия) — 3:2.

Голы: 1:0 — Бензема, 25; 2:0 — Рамос, 33; 2:1 — Мартинес, 35; 2:2 — Перишич, 68; 3:2 — Родриго, 80.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.