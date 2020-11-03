Соперника «Зенита» в ЛЧ подозревают в нарушении медицинских протоколов

Федерация футбола Италии начала расследование в отношении римского «Лацио», сообщает ANSA.

Отмечается, что клуб подозревают в нарушении медицинских протоколов по COVID-19. «Орлы» могли неправильно брать мазки на коронавирус в последние дни.

4 ноября римляне сыграют матч Лиги чемпионов против петербургского «Зенита».



Ранее сообщалось о том, что «Лацио» выйдет на игру против «Зенита» без Иммобиле.