Первое место ЦСКА в таблице РПЛ назвали абсолютно заслуженным

Бывший защитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о положении команд в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета «Известия».

Армейский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 28 очков. Вторым и третьим идут петербургский «Зенит» и московский «Спартак», имеющие равное количество баллов — 27.

«Если смотреть по игре, то промежуточное первое место ЦСКА — абсолютно заслуженное. Армейцы показывают очень интересный футбол, делают акцент на атаку, создают много голевых моментов, часто бьют по воротам», — заявил Рахимич.

Ранее сообщалось, что тренер ЦСКА Сергей Овчинников чуть не подрался с фанатами в Волгограде.