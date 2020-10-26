Загитову не включили в список величайших фигуристов в истории

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Американский портал Yardbarker опубликовал список величайших фигуристов в истории, расположив их в алфавитном порядке.

В топ-25 попала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев, двукратные победители Игр Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и трехкратная обладательница золота Олимпиад Ирина Роднина.

Победительница Игр-2018 Алина Загитова в рейтинг не попала.

Ранее сообщалось, что Загитова собиралась перейти от тренера Этери Тутберидзе к Плющенко год назад.