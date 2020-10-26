Загитову не включили в список величайших фигуристов в истории
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Американский портал Yardbarker опубликовал список величайших фигуристов в истории, расположив их в алфавитном порядке.
В топ-25 попала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев, двукратные победители Игр Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и трехкратная обладательница золота Олимпиад Ирина Роднина.
Победительница Игр-2018 Алина Загитова в рейтинг не попала.
Ранее сообщалось, что Загитова собиралась перейти от тренера Этери Тутберидзе к Плющенко год назад.