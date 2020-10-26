Главный тренер «Зенита» оценил дальнейшие перспективы выступления команды в Лиге чемпионов

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил дальнейшие перспективы выступления команды в Лиге чемпионов, передает «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, легких групп в таком турнире, как Лига чемпионов, быть не может. Семак отмечает, что соперники у «Зенита» непростые, интересные и команде хочется сыграть весной 2021-го года в плэй-офф, но путевки туда никому заранее не гарантированы.

»«Брюгге» — известный клуб. Я изначально не считал, что он является аутсайдером группы. И самое главное, что сам «Брюгге» точно не считает себя аутсайдером, что показал в Петербурге. Плохо, что мы проиграли, однако нам еще предстоит ответный матч в Бельгии, в котором мы будем играть на победу», — сказал он.

Напомним, что в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» дома проиграл бельгийскому «Брюгге» (1:2).

Ранее главный тренер «Зенита» ответил на вопрос, были ли в клубе случаи заболевания коронавирусом.