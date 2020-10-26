Аршавина расстраивает турнирная таблица чемпионата России

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о расположении команд в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

На первой строчке турнирной таблицы расположился московский «Спартак» (27 очков). Идущий вторым «Зенит» отстает от лидера на три балла. Замыкает тройку ЦСКА с 22 очками, однако у армейцев еще матч в запасе — игра с «Арсеналом» в рамках 12-го тура РПЛ состоится 26 октября.

«Таблица расстраивает. «Спартак» по игре лидирует. Непривычно видеть «Зенит» на второй строчке.

«Краснодару» обидно, потому что он здорово сыграл с «Ренном» в Лиге чемпионов. Думаю, так же ожидал дать бой «Спартаку» и, скорее всего, победить. Считаю, что Безбородов нормально судил этот матч», — заявил Аршавин.

Ранее сообщалось, что предложение Тедеско по новому контракту назвали своевременным.