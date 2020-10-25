В Кремле отреагировали на победу Хабиба над Гэтжи

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал победу российского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, передает «Чемпионат.com».

После поединка, который завершился победой Нурмагомедова во втором раунде, боец объявил о завершении карьеры, заявив, что пообещал матери больше не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер спортсмена — скончался летом 2020 года в связи с осложнениями из-за коронавирусной инфекции.

«Мы рады его победе. И поздравляем его. Все остальное — его выбор», — заявил Песков.

Стоит отметить, что Нурмагомедов встречался с президентом России несколько раз, к примеру, после поединка с Дастином Порье, где россиянин также одержал победу. После поединка с Конором Макгрегором Путин поздравлял бойца по телефону.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедову посоветовали заняться развитием Дагестана.