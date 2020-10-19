Роднина обвинила недисциплинированность людей в ужесточении мер по борьбе с COVID-19

Экс-фигуристка Ирина Роднина прокомментировала ужесточение мер по борьбе с коронавирусом, передает «СЭ».

Напомним, в Московской области спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

«Наша недисциплинированность, а где-то даже и пофигизм, к сожалению, заставляют власти применять более жесткие меры по борьбе с коронавирусом», — сказала Роднина.

Также она отметила, что люди должны соблюдать меры безопасности, чтобы можно было обойтись без закрытия трибун и жестких ограничений.

Ранее Роднина высказалась о воссоединении Евгении Медведевой с Этери Тутберидзе.