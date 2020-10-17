Трахтенберг: Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак»

Бывший пресс-атташе футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Трахтенберг рассказал о мечте защитника петербургского «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова выступать за красно-белых.

По его словам, спортсмен даже в бытность игры за лондонский «Челси» интересовался у тогдашнего главного тренера Валерия Карпина, когда же руководство москвичей подпишет с ним контракт.

«Когда он еще в Тамбове играл, с детства всегда болел за «Спартак». Но, повторяю, не все было в его силах», — сказал Трахтенберг в беседе с Романом Зобниным.

Ранее наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о возможной натурализации игрока московского «Спартака» Самюэля Жиго.