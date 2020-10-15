У Медведевой защемление нерва в позвоночнике

Евгении Медведевой, чемпионке мира и Европы по фигурному катанию, диагностировали защемление нерва между двух позвонков в спине, сообщает ТАСС. На данный момент удается обойтись без хирургического вмешательства.

По словам одного из собеседников агентства, врачи делают все возможное для полного восстановления функций спины.

«Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию, закачивают спину. Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению, если нет, будут приняты более серьезные меры нехирургического характера», — сказал собеседник.

Напомним, что Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России из-за проблем со здоровьем.

В сентябре фигуристка вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 по 2018 год.

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