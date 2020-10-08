Дебютировавший за сборную России Соболев повторил достижение Смолова и Головина

Нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев вписал свое имя в историю национальной команды. 23-летний форвард отметился голом в дебютном для себя матче за российскую основу.

Это произошло в ходе контрольной встречи между сборными России и Швеции. Нападающий вышел на поле на 46-й минуте, заменив капитана национальной команды и форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. На 91-й минуте встречи Соболев отметился голом.

В истории сборной России он стал только 12-м игроком, кому удалось отличиться забитым мячом в дебютном матче. До Соболева данный успех удался Дмитрию Попову, Игорю Симутенкову, Валерию Кечинову, Мухсину Мухамадиеву, Сергею Гришину, Олегу Корнаухову, Павлу Погребняку, Федору Смолову, Олегу Шатову, Александру Головину и Алексею Миранчуку.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Швеции со счетом 1:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.