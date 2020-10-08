Сборная России пропустила от шведов уже в первом тайме

Сборная Швеции по футболу открыла счет в контрольном матче с национальной командой России, который проходит в данные минуты.

Автором гола на 21-й минуте встречи стал шведский нападающий Александр Исак, который отправил мяч в сетку ворот Сослана Джанаева после подачи Себастьяна Ларссона со штрафного.

Матч Россия — Швеция проходит на московском стадионе «ВЭБ Арена», на котором свои домашние матчи проводит столичный ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.