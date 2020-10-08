Стал известен состав сборной России на контрольный матч со Швецией
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом команды на контрольный матч со Швецией.
Сборная России: Сослан Джанаев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Юрий Газинский, Антон Миранчук, Вячеслав Караваев, Артем Дзюба, Андрей Мостовой.
Запасные: Антон Шунин, Игорь Смольников, Олег Семенов, Денис Черышев, Николай Комличенко, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Александр Жиров, Даниил Фомин, Александр Соболев, Алексей Ионов, Далер Кузяев.
Матч Россия — Швеция пройдет на московском стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи запланировано на 19.15 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Новый матч. Цель – только победа. #НашиПарни готовы ���� pic.twitter.com/rX3ySAxeIR— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2020