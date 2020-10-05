«Рубин» заинтересован в египетском футболисте

Анастасия Мартыненко

Казанский «Рубин» заинтересован в переходе атакующего полузащитника египетского клуба «Эль-Гуна» Ахмеда Хамди, сообщает портал Kingfut.

Об этом проинформировал сам футболист. Однако руководство египетского клуба попросило игрока отложить принятие решение до ближайшего матча, но теперь, согласно заявлению Хамди, не отвечает на его сообщения.

По информации источника, «Рубин» хочет арендовать футболиста, прописав в контракте право выкупа.

Ранее сообщалось, что «Рубин» и «Ахмат» сыграли вничью в матче чемпионата России.