Экс-игрок «Зенита» Аршавин похвалил «Спартак»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где петербургский клуб сыграл вничью с московским «Спартаком», передает «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Александра Ерохина на 65-й минуте «Спартак» ответил забитым мячом Эсекьеля Понсе за четыре минуты до конца основного времени. Команды имеют равное количество очков (21) и идут в лидерах чемпионата России.

«Хороший результат для «Спартака». «Зенит» — они выигрывали, вели в счете, имея преимущество, может, не солидное, но все же. «Спартак» не бросил играть, дотерпел, реализовал момент», — заявил Аршавин.

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