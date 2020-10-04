В «Динамо» зафиксирована вспышка COVID-19
Анастасия Мартыненко
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В минском «Динамо» зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Согласно информации, тесты показали положительный результат на заболевание у пяти членов команды. Все они уже отправлены в изоляцию.
«Врачами команды ведется мониторинг состояния здоровья игроков, тренеров и административного персонала. Их ждет дополнительное тестирование», — отмечено в заявлении.
О коронавирусе в минском клубе стало известно 1 октября, когда вспышка была зафиксирована после прилета команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» из Риги.
Ранее сообщалось, что хоккеисты «Барыса» вылечились от коронавируса перед игрой со СКА.