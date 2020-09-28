Объявлен состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2021

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Объявлен расширенный состав молодежной сборной России на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года. Список из 23 футболистов опубликован на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Вратари: Денис Адамов, Матвей Сафонов (оба — «Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Алексей Татаев («Млада Болеслав», Чехия), Роман Евгеньев («Динамо»), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА).

Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Ломовицкий («Химки»), Денис Макаров («Рубин»).

Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулев («Динамо»).

Также в список вошли защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев и хавбек столичного «Спартака» Наиль Умяров, которые восстанавливаются от травм.

9 октября сборной России примет в Химках команду Эстонии, а 13 октября в Риге встретится с Латвией.

Ранее сообщалось, что пять игроков «Спартака» вызваны в сборную России на ближайшие матчи.