Матыцин прокомментировал конфликт между Плющенко и Тутберидзе

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал конфликт между тренерами по фигурному катанию Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе.

«Меня это абсолютно не захватывает. Считаю, что у Минспорта есть гораздо более серьёзные проблемы. Не буду комментировать такие ситуации, даже если они связаны с именами великих чемпионов», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».

Также Матыцин добавил, что надо уважительно относиться друг к другу и уважать личную жизнь.



Ранее Матыцин оценил возвращение фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.