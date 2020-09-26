Матыцин — о ВФЛА: со стороны федерации были допущены значительные ошибки

Министр спорта Олег Матыцин поделился ситуацией в российской легкой атлетике, передает Sport24.

«В декабре будет рассмотрен вопрос на заседании совета Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) о нейтральном статусе спортсменов. Про флаг пока речи не идет», — сказал Матыцин.

Также Матыцин отметил, что со стороны Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) были допущены значительные ошибки, но он надеется, что доверие максимально быстро удастся восстановить.

Ранее Матыцин оценил возвращение фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.