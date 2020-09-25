Форвард «Краснодара» Берг рассчитывает выиграть второй матч у ПАОКа

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг поделился мыслями об ответном поединке против греческого ПАОКа в Лиге чемпионов, передает «Спорт-Экспресс».

Команды проводят противостояние в рамках четвертого квалификационного раунда. В первой игре «Краснодар» одолел противника со счетом 2:1.

«Когда много матчей, то постоянно находишься в разъездах, нужно быть сильным и психологически, и физически. Уверен, что у всех нас есть эта сила. Я вижу, что «Краснодар» стал сильнее в этом году, и мы готовы ко всему. Надеюсь, выиграем и второй матч», — заявил футболист.

Ответный поединок состоится 30 сентября в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет в Греции.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении чемпиона мира.