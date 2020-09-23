Украинский футболист из «Амкара»: Россия для меня — это враг

Игрок донецкого «Шахтера» Богдан Бутко вспомнил, как оказался в пермском «Амкаре».

Украинский защитник выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2015–2016 годах.

«Пусть это и была Россия — для меня эта страна считается врагом. Однако тогда я поехал именно за футболом. Я хотел вернуться на свой уровень.

Везде, где я был, ко мне было идеальное отношение. Как и с моей стороны. Эти темы с одноклубниками-россиянами, понятное дело, обсуждали. Но такие моменты уже тяжело запомнить, столько лет прошло... У каждого свое мнение. Сейчас бы поехал в Россию? Нет», — признался Бутко на YouTube-канале Do Best!

Ранее РФС признал ошибку судей в матче «Зенита».