Рудковская предлагала Загитовой перейти в академию Плющенко

Команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала в сториз Instagram переписку продюсера Яны Рудковской с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

В ней супруга экс-фигуриста Евгения Плющенко предлагает Загитовой перейти в академию победителя Игр-2006.

«Алиночка, привет. Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Московской области и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — написала Рудковская.

В ответ Загитова написала, что останется в группе Тутберидзе.

«Никто никого не переманивает?» — подписала скриншот переписки команда Тутберидзе.

Ранее Плющенко посочувствовал вернувшейся к Тутберидзе двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой.