Ученик Тутберидзе Князев: мы не катаемся с Медведевой в одной группе

Фигурист Всеволод Князев рассказал, как проходят тренировки разных возрастных групп в «Хрустальном».

«Занимаемся ли мы теперь в одной группе с Евгенией Медведевой? Не совсем: я катаюсь в средней группе, а Женя в старшей. Но с нами работают те же тренеры — Этери Георгиевна, Сергей Викторович Дудаков и Даниил Маркович Глейхенгауз. Георгий Владимирович Похилюк сейчас пришел, занимается со мной скольжением.

С кем работает бывшая ученица Тутберидзе Полина Цурская? Она тренирует самых маленьких», — передает слова фигуриста корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.



Ранее Князев раскрыл, что Тутберидзе считает главным в фигуристе во время просмотра.