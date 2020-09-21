В группе Тутберидзе появилась новая ученица

Фигуристка Дарья Садкова из Республики Марий Эл стала новой ученицей Этери Тутберидзе. На первом этапе Кубка России в Сызрани спортсменку выводили на лед тренеры «Хрустального» Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

После проката информацию подтвердил другой ученик Тутберидзе Всеволод Князев.



«Дарья перешла к нам недавно, недели три назад. Приходили на просмотр и другие, но взяли только ее», — передает слова Князева корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Ранее Артем Ковалев стал победителем первого этапа Кубка России по фигурному катанию.