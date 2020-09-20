Щербакова поделилась мыслями насчет подготовки своих программ

Двукратная чемпионка России в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова поделилась мыслями насчет подготовки программ и о конкуренции в группе прославленного тренера Этери Тутберидзе.

«Согласна ли я со званием неформального лидера «Хрустального»? Ну, у нас просто огромная группа сейчас. К тому же недавно многое изменилось (имеется в виду возвращение Евгении Медведевой. – «Газета.Ru»), и в таком состоянии группы я успела потренироваться буквально пару дней и в это время готовилась к турниру.

У меня был свой график, надо было в последние дни наработать программы и уезжать. Как вернусь, посмотрим, как все будет дальше. Но я думаю, что это все не должно влиять на мою подготовку», — передает слова спортсменки корреспондентка «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова высказалась о нехватке на тренировках Александры Трусовой и Алены Косторной.