Глейхенгауз рассказал о встрече Медведевой и Тутберидзе перед возвращением фигуристки

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о решающей встрече Евгении Медведевой и Этери Тутберидзе перед возвращением фигуристки.

«Как произошел переход Медведевой? Этери Георгиевна после контрольных прокатов сообщила, что у нее будет разговор, встреча с Женей. И после этого Женя вернулась к нам в группу. Исходила ли инициатива о переходе от самой Медведевой? Я не могу точно ответить — я сказал, как мне передали.

У нас есть три с половиной недели, чтобы подготовить ее к первому этапу Кубка России, постараемся улучшить форму, которая сейчас есть, но какие-то совсем грандиозные изменения мы, конечно же, не сделаем за это время.

Надеюсь, что на чемпионате России уже будет больше виден прогресс, наша работа», — передает слова специалиста корреспондентка «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

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