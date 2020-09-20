Бэйл прокомментировал свой переход в «Тоттенхэм»

Валлийский нападающий Гарет Бэйл прокомментировал свой переход в лондонский «Тоттенхэм», передает Independent.

19 сентября было объявлено официально, что форвард вернулся в английскую команду, за которую выступал с 2007 по 2013 год. Между Бэйлом и «Тоттенхэмом» заключено арендное соглашение, права на игрока принадлежат мадридскому «Реалу».

«Вернуться назад здорово. Это особенный клуб для меня, здесь я сделал себе имя. Невероятный клуб, восхитительные фанаты. Надеюсь, смогу восстановить игровую форму и помочь команде», — заявил Бэйл.

Ранее сообщалось, что Зидан пожелал Бэйлу в «Тоттенхэме» всего наилучшего.