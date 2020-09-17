Евгений Малкин посетил матч «Спартак» — СКА
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и петербургским СКА.
На игре хоккеист присутствует со своим сыном Никитой.
Встреча проходит на «Арене ЦСКА» в Москве. На момент написания новости хоккеисты СКА обыгрывали «Спартак» со счетом 2:0. В составе петербуржцев отметился Владимир Ткачев, который оформил дубль. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Питтсбург Пингвинз» в текущем сезоне НХЛ занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата, который не был доигран. В плей-офф «пингвины» пробиться не смогли, уступив в квалификационном раунде «Монреаль Канадиенс» (1-3). Малкин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, забросив 22 шайбы и сделав 49 результативных передач. В четырех матчах серии плей-ин он отметился одним ассистом.
Сегодня к нам в гости заглянул @emalkin71geno! pic.twitter.com/bXLtPU0XI9— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 17, 2020