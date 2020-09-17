Тутберидзе не поедет на этап Кубка России в Сызрани

Тренер Этери Тутберидзе не отправится в Сызрань на этап Кубка России, сообщает ТАСС.

По информации источника, вместе с фигуристками группы Анной Щербаковой и Софьей Акатьевой поедет хореограф Даниил Глейхенгауз. Вернувшаяся к Тутберидзе двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также должна была выступить, однако она снялась с соревнований по медицинским показаниям.

Этап Кубка России в Сызрани пройдет с 18 по 22 сентября.

Ранее призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух высказался о возвращении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в Тутберидзе.