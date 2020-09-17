Орсер отреагировал на уход Медведевой к Тутберидзе

Канадский тренер Брайан Орсер высказался об уходе своей подопечной Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.

Фигуристка занималась у российского специалиста до мая 2018 года, после чего объявила о переходе к Орсеру.

«Сейчас она полна энтузиазма. Между мной и Этери не будет сотрудничества. Это нормально. Я только хочу, чтобы Евгения была счастлива и хорошо выступала», — цитирует Орсера NBC Sports.

Ранее канадский специалист заявил, что на решение Медведевой повлияла пандемия коронавируса.