Агент Бэйла подтвердил слухи о переговорах с «Тоттенхэмом»

Агент полузащитника мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил слухи о переговорах с лондонским «Тоттенхэмом». Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, у хавбека до сих пор сохранились теплые чувства к «шпорам», и он рассчитывает оказаться там по ходу нынешнего трансферного окна.



Напомним, что действующий контракт Бэйла со «сливочными» истекает в 2022 году. Согласно нему, валлиец зарабатывает более €35 млн в год. «Реал» готов продать своего игрока за €19 млн.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» планирует расстаться с группой футболистов.