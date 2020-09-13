Тарасова высказалась о прокатах Трусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о прокатах фигуристки Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России, передает Sport24.

Специалист призналась, что ждала от фигуристки, которая этой весной перешла от Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, исполнения тройного акселя.

«И конечно, от Саши (Трусовой) ждала акселя. Но она ни вчера, ни сегодня не прыгнула — даже попытки не было. Все же ждут четверных, а четверной прыгнула только Сашка», — заявила Тарасова.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева высказалась о своей неудаче на контрольных прокатах.