Косторная и Трусова в группе Плющенко тренируются по отдельности

Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился подробностями о том, как в его академии занимаются фигуристки Алена Косторная и Александра Трусова, в это межсезонье перешедшие из отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70», где преподает Этери Тутберидзе.

«Они тренируются по отдельности: Алена занимает один лед, Саша занимает другой лед. Они занимаются в совершенно разных группах. Я эти условия выполнил, конечно. Мне главное, чтобы было комфортно моим спортсменам. Если им так комфортнее и спокойнее, то у меня есть такая возможность сделать для них все условия. В общем-то, все условия я и делаю», — сказал Плющенко в эфире Первого канала.

Ранее Косторная назвала причины ухода от Тутберидзе к Плющенко.

12 и 13 сентября фигуристы на арене «Мегаспорт» в Москве представляют свои новые программы на контрольных прокатах сборной России. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию коротких программ.