Джикия рад, что конфликт Соболева и Дзюбы разрешился

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался о конфликте нападающих Александра Соболева и Артема Дзюбы. Об этом сообщает «КП».

По его мнению, между форвардами изначально не было глубокого конфликта.

«У меня на поле бывали и хуже столкновения, главное, чтобы это на поле и оставалось. Я рад, что в итоге все разрешилось, что они поговорили друг с другом и тема себя исчерпала», — сказал Джикия.

Также капитан красно-белых заявил, что не обиделся на шутку Соболева о том, что он ест больше всех игроков.

Ранее сообщалось, что экс-футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни поделился ожиданиями от игры Александра Кокорина в московском «Спартаке»