Экс-спортивный директор «Локомотива» рассказал о том, что братья Миранчуки могли перейти в «Зенит»

Экс-спортивный директор московского «Локомотива» Виктор Панченко рассказал о том, что Антон и Алексей Миранчуки могли перейти в петербургский «Зенит», передает «РБ-Спорт».

Напомним, Алексей Миранчук перешел в итальянскую «Аталанту».

«Как будет сейчас у Алексея — сложно предположить. Я бы не разлучал близнецов. В одно время из хотел купить петербургский «Зенит». Кого-то больше, кого-то меньше. Но тогда не получилось», — сказал Панченко.



Ранее Панченко прокомментировал трансфер Миранчука в «Аталанту».