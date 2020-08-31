Экс-спортивный директор «Локомотива» рассказал о том, что братья Миранчуки могли перейти в «Зенит»
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Экс-спортивный директор московского «Локомотива» Виктор Панченко рассказал о том, что Антон и Алексей Миранчуки могли перейти в петербургский «Зенит», передает «РБ-Спорт».
Напомним, Алексей Миранчук перешел в итальянскую «Аталанту».
«Как будет сейчас у Алексея — сложно предположить. Я бы не разлучал близнецов. В одно время из хотел купить петербургский «Зенит». Кого-то больше, кого-то меньше. Но тогда не получилось», — сказал Панченко.
Ранее Панченко прокомментировал трансфер Миранчука в «Аталанту».