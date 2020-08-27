Орлов жестко раскритиковал фильм «Стрельцов»
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Журналист Геннадий Орлов раскритиковал фильм «Стрельцов», который вышел на экраны в 2020 году.
Кино рассказывает об игроке московского «Торпедо» Эдуарде Стрельцове.
»Фильм про Стрельцова — бездарный. Все настолько неправда. Зачем они называют настоящие фамилии, а весь сюжет придумали? Ну все неправда. Все придумано. Ужасно, неприятно», — сказал Орлов в эфире передачи «ГСО Live».
Ранее Орлов поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».