Орлов жестко раскритиковал фильм «Стрельцов»

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Журналист Геннадий Орлов раскритиковал фильм «Стрельцов», который вышел на экраны в 2020 году.

Кино рассказывает об игроке московского «Торпедо» Эдуарде Стрельцове.

»Фильм про Стрельцова — бездарный. Все настолько неправда. Зачем они называют настоящие фамилии, а весь сюжет придумали? Ну все неправда. Все придумано. Ужасно, неприятно», — сказал Орлов в эфире передачи «ГСО Live».

Ранее Орлов поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».