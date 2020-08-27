Хавбек «Зенита» Дриусси 27 августа пройдет медицинское обследование

Хавбек петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси пройдет медицинское обследование сегодня, 27 августа. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Аргентинскому полузащитнику будет поставлен предварительный диагноз, согласно которому в дальнейшем будет составлен план его выздоровления и реабилитации.

Напомним, что Дриусси получил повреждение в начале первого тайма матча против московского «Динамо», завершившегося победой бело-голубых со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что вратарь московского «Спартака» Александр Максименко высказался о победе команды над волгоградским «Ротором» в матче пятого тура чемпионата России.