Хавбек «Зенита» Дриусси 27 августа пройдет медицинское обследование
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Хавбек петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси пройдет медицинское обследование сегодня, 27 августа. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Аргентинскому полузащитнику будет поставлен предварительный диагноз, согласно которому в дальнейшем будет составлен план его выздоровления и реабилитации.
Напомним, что Дриусси получил повреждение в начале первого тайма матча против московского «Динамо», завершившегося победой бело-голубых со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что вратарь московского «Спартака» Александр Максименко высказался о победе команды над волгоградским «Ротором» в матче пятого тура чемпионата России.