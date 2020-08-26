Клуб АПЛ заявил о желании купить игрока ЦСКА

«Вест Хэм Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.

Главный тренер «молотобойцев» Славе Билич, ранее возглавлявший «Локомотив», признался, что армейцы наверняка потребуют за 22-летнего хорвата солидную компенсацию.

«Хочу видеть его здесь. Мы говорили о Влашиче, и я был бы счастлив, если бы мог просто позвонить и купить Николу. Но, конечно, ЦСКА захочет солидную компенсацию. «Зенит» предлагал за него много денег, «Наполи» тоже. Если вы спросите меня, кого я бы хотел купить, то, без сомнений, это Влашич. Это современный и молодой игрок», — приводит слова Билича Index HR.

Влашич защищает цвета ЦСКА с 2018 года.

Ранее ЦСКА объявил о переходе защитника Бруно Фукса.