Олейник поздравил Немкова с завоеванием пояса Bellator

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник поздравил соотечественника Вадима Немкова с завоеванием титула чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

Утром 22 августа Немков техническим нокаутом во втором раунде победил американского бойца Райана Бэйдера. Примечательно, что россиянин — ученик Федора Емельяненко, который некоторое время назад сам проиграл Бэйдеру.

«Поздравляем», — написал Олейник в Stories Instagram.

Ранее сообщалось, что Харитонов не считает победу Немкова над Бэйдером местью за Емельяненко.