Олейник поздравил Немкова с завоеванием пояса Bellator
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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник поздравил соотечественника Вадима Немкова с завоеванием титула чемпиона Bellator в полутяжелом весе.
Утром 22 августа Немков техническим нокаутом во втором раунде победил американского бойца Райана Бэйдера. Примечательно, что россиянин — ученик Федора Емельяненко, который некоторое время назад сам проиграл Бэйдеру.
«Поздравляем», — написал Олейник в Stories Instagram.
Ранее сообщалось, что Харитонов не считает победу Немкова над Бэйдером местью за Емельяненко.