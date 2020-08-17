РУСАДА протестировало на допинг Кокорина

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за полтора месяца проверило 12 футболистов чемпионата России, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Тесты на запрещенные препараты сдали Никита Бурмистров и Антон Заболотный (оба — «Сочи»), Кирилл Комбаров и Даниил Лесовой (оба — «Арсенал»), Игорь Коновалов и Денис Макаров (оба — «Рубин»), Константин Кучаев и Константин Марадишвили (оба — ЦСКА), Леон Мусаев («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Александр Кокорин («Спартак») и Владимир Рыков («Урал»).

Всего за 2020 годы были проверены 29 игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Самыми тестируемыми стали вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме и полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Они прошли допинг-контроль по два раза.

Ранее руководитель пресс-службы петербургского «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о том, что бывший врач команды Сергей Пухов имел отношение к допингу.