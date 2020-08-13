«Бешикташ» ведет переговоры с хавбеком «Зенита» Кузяевым

Турецкий «Бешикташ» ведет переговоры с полузащитником петербургского «Зенита» Далером Кузяевым.

Об этом информирует журналист Серкан Дикме со ссылкой на haberglobal.com.tr. Согласно его заявлению, руководство турецкого клуба готово сделать официальное предложение по игроку.

Также генеральный директор «Зенита» Александр Медведев говорил, что клуб проведет переговоры с Кузяевым о новом контракте, однако сам футболист хочет играть в европейском чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» может арендовать Дзюбу.