«Бавария» выбила «Челси» из Лиги чемпионов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мюнхенская «Бавария» обыграла в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси».
Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Перишич, Корентин Толиссо и Роберт Левандовски, который оформил дубль. За «синих» отличился Тэмми Абрахам.
Стоит отметить, что в первом матче мюнхенцы также одержали победу — 3:0.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее наставник «Монако» Нико Ковач вспомнил о работе в «Баварии».