Мещеряков объяснил покупку 31-летнего Райковича

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил покупку 31-летнего защитника итальянской «Перуджи» Слободана Райковича, передает «СЭ».

«Если бы наши игроки играли за такую зарплату — я был бы счастлив. У нас иногда люди на скамейке сидят и получают зарплату в три раза больше», — сказал Мещеряков.

Также функционер отметил, что данный трансфер дешевле трансфера игрока из Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ).

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» заняли второе место.

Ранее Мещеряков прокомментировал слухи о том, что Федор Смолов может оказаться в чемпионате Турции.