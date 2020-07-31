Плющенко раскритиковал программы Костарной

Тренер Евгений Плющенко раскритиковал программы фигуристки Алены Косторной, передает РИА «Новости».

Напомним, 31 июля наставник Этери Тутберидзе сообщила о том, что Косторная ушла от нее к Плющенко.



«То, что я видел в Instagram из ее недавних программ, это просто ужас. Алене это не нравится, она сама это сказала. Мы будем их менять», — сказал Плющенко.

Ранее Тутберидзе рассказала о том, что Косторная перейдет в академию Плющенко.